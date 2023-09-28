Події

19:55 28.09.2023

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по живій силі та техніці ворога

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Українська авіація за добу завдала 13 ударів по живій силі та техніці ворога

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження сил противника, одного удару - по зенітно-ракетному комплексу і двох - по станціях РЕБ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одного удару - по зенітно-ракетному комплексу та двох - по станціях РЕБ противника. Також наші захисники знищили два розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в четвер увечері.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів і склад боєприпасів противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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