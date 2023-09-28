Події

16:55 28.09.2023

У Пшеводуві у 2022 році впала українська ракета - міністр юстиції Польщі

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Ракета, що впала в польському селі Пшеводув у листопаді 2022 року, внаслідок чого загинули двоє місцевих жителів, була українською, повідомив у четвер у Любліні міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро з посиланням на результати експертного висновку, повідомляє польський новинний портал Onet.

"У результаті розслідування, проведеного польською прокуратурою, надано висновок, у якому категорично зазначено, що ця ракета була українською - ще радянського або російського виробництва. Щодо місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета", - повідомив Зьобро.

Міністр висловив жаль у зв'язку з відсутністю співпраці з українською стороною в цьому питанні. Він зазначив, що польські прокуратури співпрацюють з Україною і їздять туди, "ризикуючи власним здоров'ям і життям, щоб допомогти українській стороні задокументувати скоєні там російські злочини".

При цьому, за словами Зьобро, українська сторона не демонструє такого ставлення до польських слідчих у справі про падіння ракети в Пшеводуві. "Це триває вже кілька місяців. Я не думаю, що це рішення на рівні прокурора. Я думаю, що це рішення на високому політичному рівні української держави", - сказав міністр.

Як повідомила польська влада, українська ракета ППО, найімовірніше, впала в район сушіння зерна, і все свідчить про те, що це сталося внаслідок нещасного випадку.

Як повідомлялося, 15 листопада 2022 року збройні сили Російської Федерації здійснили черговий тривалий масований обстріл усієї території України та її об'єктів критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, унаслідок чого загинуло двоє громадян Республіки Польща. Наступного дня польська сторона, а також представники кількох зарубіжних держав дійшли висновку, що ракету, яка впала в Пшеводуві, випустили сили українських ППО. При цьому провину покладено на РФ, яка чинила масовану ракетну атаку по всій території України.

У Європейському Союзі 17 вересня виступили з заявою про те, що трагічний інцидент у Польщі, де внаслідок вибуху загинуло двоє людей, став результатом серії масованих ракетних ударів РФ по українських містах. "Висловлюємо співчуття сім'ям загиблих у Польщі та Україні. ЄС повністю підтримує проведене Польщею розслідування щодо встановлення фактів на місцях, і ми підтримуватимемо тісний контакт із нашими партнерами, включно з НАТО, щодо подальших кроків", - сказав верховний представник з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Теги: #ракета #польща #українська

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