Окупанти завдали два ракетних і 57 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали два ракетних і 57 авіаційних ударів та здійснили 50 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню за минулу добу.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, 2 цивільні підприємства та інша інфраструктура", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 06:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Попівки Чернігівської області; Бологівки, Кругляківки Харківської області; Новоселівського, Надії, Новоєгорівки, Невського Луганської області; Ямполівки, Сіверська, Спірного, Веселого, Андріївки, Костянтинівки, Сєверного, Торецька, Авдіївки, Курахового, Водяного, Новомихайлівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області; Новоданилівки Запорізької області; Миколаївки, Бургунки, Ольгівки Херсонської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку окупантів зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.