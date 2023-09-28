Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 06:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, також українськими захисниками було знищено 2 розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділом українських ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійським засобам противника.