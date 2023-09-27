Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України завдала за минулу добу сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, також українськими захисниками було знищено два розвідувальні безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи українських ракетних військ за минулу добу завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу С-300 російських окупантів і шести артилерійських засобах противника.