Події

19:37 27.09.2023

Окупанти завдали 44 авіаудари по Україні за добу

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Окупанти завдали 44 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти завдали 44 авіаційні удари і здійснили 27 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню за минулу добу.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Ворог завдав авіаційних ударів у районі Попівки Чернігівської області, Бологівки та Кругляківки Харківської області, Новоселівського, Надії, Новоєгорівки та Невського Луганської області, а також Сіверська, Спірного, Веселого, Андріївки, Костянтинівки, Сєверного, Торецька, Новомихайлівки, Авдіївки, Водяного, Урожайного і Старомайорського Донецької області, Новоданилівки Запорізької області, Миколаївки, Бургунки і Ольгівки Херсонської області

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку окупантів зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях, зокрема міста Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Нікополь Дніпропетровської області, а також місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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