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15:47 27.09.2023

Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута, за добу знищено 115 окупантів

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Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута, за добу знищено 115 окупантів

Підрозділи українських військ продовжують наступальну операцію південніше Бахмута. Зокрема, за минулу добу було досягнуто успіхів у районах Кліщіївки, Одрадівки та Шумів, повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Там наші захисники продовжують наступ і вибивають окупантів із зайнятих рубежів, продовжують закріплюватися на досягнутих позиціях. Також противник не полишає своєї ідеї відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, постійно штурмуючи та завдаючи вогневих ударів по позиціях наших захисників. Ми тримаємо оборону, тримаємо надійно наші рубежі, і продовжуємо завдавати вогневого ураження по противнику", - розповів Євлаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що за минулу добу противник 544 рази обстріляв із різного озброєння, включно з важкими артилерійськими системами і танковим озброєнням, позиції українських захисників. Відбулося сім бойових зіткнень. Противник чотири рази використовував свою тактичну та армійську авіацію.

"Нам вдалося ліквідувати 115 окупантів на цьому напрямку, а також троє здалися в полон", - додав Євлаш.

Він відзначив ефективність роботи українських підрозділів контрбатарейної боротьби, які працюють спільно з підрозділами БПЛА.

"Так, нам вдалося знищити чотири установки "Мста-Б" і одну "Мста-С", один "Піон" 203 мм, два самохідні "Гіацинти", і, крім цього, вісім гармат Д-30, а також дві протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра". Тобто досить потужного удару зазнало артилерійське угруповання противника на цьому напрямку. Також знищили три авто, два склади з боєприпасами та одну станцію РЕБ. Постійно продовжуємо виявляти командні пункти противника, їхні пункти управління безпілотниками, виявляємо їхні місця перебування та наносимо по них удари", - зазначив Євлаш.

Теги: #зсу #бахмутський_напрямок

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