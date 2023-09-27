Зеленський заявив про просування ЗСУ на донецькому напрямку

Президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради в середу заявив про просування українських Збройних сил на донецькому напрямку.

"Щоденний селектор. Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, дані розвідок. Є наше просування вперед на донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються", - повідомив він у своєму телеграм-каналі.

Як зазначив Зеленський, за результатами отриманого звіту щодо ситуації з обстрілами російських військ по Херсонській області він доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор.

"Ворог продовжує тероризувати території (у Херсонській області - ІФ-У), до яких може дотягнутися. 26 шість КАБів за останню добу. Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор", - написав він.

Крім того, глава держави назвав роботу СБУ з викриття навідників, які коригували удар по Києву тиждень тому, "хорошим сигналом, який означає, що відплата буде".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/7987