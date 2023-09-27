Уночі ворог гатив із важкої артилерії по Мирівській громаді та Нікополю, постраждали двоє людей

Окупанти вночі знову обстріляли Нікопольський район, унаслідок влучань госпіталізовані чоловіки 44-х і 68-ми років, є руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у середу вранці.

"Вночі ворог гатив із важкої артилерії по Мирівській громаді та самому Нікополю. Постраждали двоє людей - чоловіки 44 і 68 років. Обидва в лікарні в стані середньої тяжкості", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, загорілася двоповерхова будівля. Вогонь рятувальники загасили.

Уточнюється, що внаслідок обстрілів пошкоджено приватне підприємство. Понівечено 4 господарські будівлі, 1 - знищено повністю. Побито 6 приватних будинків, авто, газопроводи та лінію електропередачі.