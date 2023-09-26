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14:24 26.09.2023

Зеленський провів Ставку, заслухано доповіді про нарощування власного виробництва озброєння та перспективи розвитку ВПК РФ

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Зеленський провів Ставку, заслухано доповіді про нарощування власного виробництва озброєння та перспективи розвитку ВПК РФ

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок засідання Ставки верховного головнокомандувача з главами оборонних і розвідувальних відомств.

"Перша Ставка після повернення з тривалого відрядження. Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов – про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров", - написав президент у телеграмі.

У межах засідання також було заслухано велику доповідь керівника Мінстратегпрому Олександра Камишіна про заходи, яких вживає міністерство для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БПЛА.

Крім того, учасники заслухали доповідь глави Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка про поточний стан справ у російській армії і перспективи розвитку російського ВПК.

 

Теги: #ставка #зеленський

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