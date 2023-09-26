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09:47 26.09.2023

Призупинення фінансування роботи уряду може позначитися на допомозі Україні - Білий дім

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Призупинення фінансування роботи уряду може позначитися на допомозі Україні - Білий дім

Відсутність фінансування уряду ("шатдаун") може негативно позначитися на наданні США військової допомоги та постачанні зброї Україні, заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

"Українське питання значною мірою належить до проблем національної безпеки США. У разі "шатдауну" ми не отримаємо кошти, які запросили, зокрема, $20 млрд на оборонні потреби України, в результаті українці постраждають на полі бою", - сказав Кірбі в інтерв'ю Bloomberg.

Чиновник додав: "І це торкнеться нашої національної безпеки і нацбезпеки наших європейських союзників і партнерів".

Водночас, як заявив раніше представник Пентагону Кріс Шервуд, Міноборони унеможливить операції, пов'язані з Україною, від потенційного припинення, якщо законодавці не зможуть домовитися про угоду щодо фінансування уряду до кінця місяця і уряд закриється.

Він пояснив, що, за законом, голова Пентагону може робити винятки з діяльності, призупиненої у зв'язку із закриттям уряду.

Крайній термін, коли конгрес має схвалити заходи щодо фінансування уряду на 2024 фінансовий рік, - 30 вересня. Якщо до цього заходів не буде вжито, уряду США загрожує призупинення роботи федеральних органів влади в жовтні.

Теги: #сша #білий_дім #військова_допомога

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