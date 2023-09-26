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09:33 26.09.2023

Сенат наближається до ухвалення тимчасових заходів щодо запобігання закриттю уряду - ЗМІ

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Сенат наближається до ухвалення тимчасових заходів щодо запобігання закриттю уряду - ЗМІ

Сенат США близький до ухвалення тимчасового бюджету на 2024 рік, що дасть змогу уникнути закриття уряду 1 жовтня, повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовника агентства, "учасники переговорів від республіканців і демократів у сенаті наближаються до угоди про короткострокові заходи щодо витрачання коштів, покликаних зберегти уряд відкритим після 1 жовтня".

Він уточнив, що законопроєкт продовжить фінансування уряду на чотири-шість тижнів.

Як зазначає агентство, якщо сенат зможе ухвалити тимчасовий бюджет і спрямувати його в палату представників, спікер Кевін Маккарті "зіткнеться з важким вибором, чи проводити голосування". Якщо законопроєкт затвердять і в палаті представників, то його буде надіслано на підпис президенту США Джо Байдену. Щоб держустанови не зупинили роботу, це має відбутися до опівночі 1 жовтня. В іншому разі уряду США загрожує "шатдаун" - припинення роботи федеральних органів влади в жовтні.

Процес ухвалення тимчасового бюджету ускладнюється тим, що законодавці в обох палатах наразі далекі від консенсусу.

Теги: #сенат_сша

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