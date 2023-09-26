Ворог атакував одне з підприємств у Кривому Розі, без постраждалих

Російські окупаційні війська в ніч проти вівторка здійснили атаку БПЛА на одне з підприємств у Кривому Розі, без постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ранок почався з вибуху в Кривому Розі. "Приліт" стався по одному з підприємств міста. Інформація уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.

Лисак також повідомив, що вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Також пошкоджено 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Розбито 40 сонячних панелей. Пошкоджена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередачі.

При цьому, за словами голови ОВА, люди не постраждали.