Інтерфакс-Україна

Події

17:11 15.03.2025

Енергетики повертають світло в оселі на Дніпропетровщині і Одещині після атак

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Енергетики повертають світло в оселі на Дніпропетровщині і Одещині після атак

Енергетики ДТЕК повернули світло для понад 52 тисяч родин Дніпропетровщини після атак.

«Нам вдалося заживити всі оселі Дніпропетровської області, що залишилися без світла через нічний обстріл російських окупантів», - йдеться в повідомленні ДТЕК у телеграм в суботу.

«Пошкодження значні, тому енергетики продовжують ремонтні роботи», - зазначили у ДТЕК.

Крім того, енергетики повернули світло для майже 30 тисяч родин після ворожої атаки на Одещину.

«Нам вдалося повернути живлення майже в усі домівки, які були знеструмлені внаслідок останнього обстрілу енергетики. Наразі без світла залишається менше 100 осель. Робимо все можливе, що якнайшвидше підключити всіх», - запевнили у компанії.

«Руйнування серйозні. Тому енергетики працюватимуть цілодобово, щоб ліквідувати наслідки обстрілу», - пояснили в ДТЕК.

Теги: #дтек #одеська #дніпропетровська #світло

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