Інтерфакс-Україна

Події

13:59 18.03.2025

До експлуатації у Силах оборони допущено наземний робот "Лють" українського виробництва

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До експлуатації у Силах оборони допущено наземний робот "Лють" українського виробництва
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/12213

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони наземний роботизований комплекс "Лють" вітчизняного виробництва, повідомили у пресслужбі відомства.

"Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України наземний роботизований комплекс "Лють" вітчизняного виробництва. Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних умовах. Зокрема, для ведення спостереження та вогневої підтримки дій наших підрозділів", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони з посиланням у вівторок.

Повідомляється, що робот призначений для ведення спостереження та вогневої підтримки, озброєний кулеметом калібру 7.62 і додатковим обладнанням для виявлення та ураження цілей вдень та вночі. Ємності акумуляторів вистачає на досить тривалий час роботи. Має досить високий кліренс, що дозволяє стабільно пересуватися по місцевості зі складним рельєфом, працює за широкого діапазону температур. Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку.

Зазначається, що "Лють" випробувано у реальних бойових умовах.

Теги: #робот #міноборони

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