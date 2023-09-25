У Форумі оборонних індустрій у Києві візьмуть участь фірми з 26 країн

У першому Форумі оборонних індустрій у Києві візьмуть участь понад 160 компаній із 26 країн, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні міністр Стратегпрому Камишін доповів, що до підготовки першого Форуму оборонних індустрій залучено вже понад 160 компаній, які будуть учасницями. 26 країн, різні частини світу - Америка, Азія, Європа, Австралія. Виробники повного діапазону озброєнь", - сказав він.

"Ми зробимо все, щоб об'єднати світ для створення нового і потужного арсеналу для України і всіх захисників міжнародного права", - заявив президент.