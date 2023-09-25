Події

12:32 25.09.2023

У Бериславі внаслідок влучання авіабомби загинули двоє людей, двох поранено - уточнені дані

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Унаслідок влучання російської керованої авіабомби по житлово-експлуатаційній конторі в Бериславі загинули двоє людей, ще двоє дістали поранень, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Уточнення. Через російський авіаудар по ЖЕК у Бериславі загинули двоє людей. Несумісні з життям травми дістав 73-річний чоловік і 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували в приміщенні", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомив Прокудін, "ще двоє людей поранені. 55-річний чоловік перебуває у вкрай важкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доправили 59-річну жінку з травмами спини та ніг. Постраждалим надається медична допомога".

Раніше було відомо про одного загиблого і трьох постраждалих.

Російські окупанти вранці в понеділок скинули на Берислав (Херсонська обл.) чотири авіабомби, одна влучила в будівлю ЖЕК. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.

Теги: #обстріл #берислав

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