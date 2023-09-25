Сили оборони України відбили контратаки росіян на Мелітопольському напрямку, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

Як передає в понеділок Military Media Center з посиланням на Ковальчука, "наші воїни, зокрема, відбили атаки росіян у районах Вербового, Малої Токмачки, Работиного, Новоданилівки (Запорізька область)".

Ковальчук додав, що Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам значних втрат. "Ворог зазнає значних втрат в особовому складі й техніці, переміщує війська, застосовує резерви", - сказав речник.