Події

08:10 25.09.2023

Над Кривим Рогом уночі було збито БПЛА, виникла пожежа на промисловому об'єкті

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Над Кривим Рогом уночі було збито БПЛА, виникла пожежа на промисловому об'єкті

Під час масованої нічної повітряної атаки над Кривим Рогом було збито безпілотник, унаслідок падіння уламків виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста, повідомляє у своєму телеграмі голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул у понеділок уранці.

"Було збито БПЛА над нашим містом. Через падіння уламків виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Пожежу вже ліквідовано. Головне - без втрат. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було.

У Нікопольському районі ворог атакував із важкої артилерії Покровську та Мирівську громади. Також без втрат.

У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні заклади працюють стабільно", - написав він.

 

 

 

Теги: #кривий_ріг #обстріли

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