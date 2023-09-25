Окупанти атакували Одещину 19 "Шахедами", двома ракетами "Онікс" і 12 "Калібрами", збито всі безпілотники і 11 крилатих ракет

У масованому повітряному нальоті, здійсненому військами агресора в ніч на понеділок на Одеську область, було застосовано 19 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131", 2 надзвукові ракети "Онікс", а також 12 крилатих ракет "Калібр" зі складними траєкторіями руху різними областями, повідомляє телеграм-канал Сил оборони півдня України.

"Усі 19 "шахедів" і 11 "Калібрів" збито силами і засобами протиповітряної оборони. По одному "Калібру" над Миколаївщиною та Кіровоградщиною, переважна більшість - у небі над Одещиною", ідеться в повідомленні.

"Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, який уже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Пожежники оперативно її ліквідували.

"Оніксами" зруйновано зерносховища. Унаслідок падіння уламків під час бойової роботи, пошкоджень і загоряння зазнали складські будівлі одного з підприємств і приватний будинок у передмісті Одеси. Вибуховими хвилями в декількох будинках вибито шибки, одну цивільну жінку травмовано, їй надано медичну допомогу", - уточнюється в повідомленні.