Кількість постраждалих від ракетного удару в Кременчуку збільшилася до 55 людей

Унаслідок російського ракетного удару по Кременчуку Полтавської області постраждали 55 осіб, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у неділю ввечері.

"Кількість жертв (постраждалих - ІФ-У) унаслідок ворожого удару по Кременчуку збільшилася до 55 осіб. 19 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні, зокрема одна дитина. Загалом постраждали шестеро дітей. Також серед постраждалих є одна вагітна жінка", - написав Лунін у телеграмі.

Раніше повідомлялося про 32 постраждалих і одного загиблого. Противник завдав у п'ятницю, 22 вересня, ракетних ударів по Кременчуку. Було зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.