Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби, інформація про постраждалих уточнюється

Росіяни скинули на Херсон дві авіаційні бомби, поцілили по промзоні в Дніпровському районі та по цивільній інфраструктурі в Корабельному, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують бити по Херсону. Ворог скинув на місто дві авіабомби. Однією влучили по промзоні в Дніпровському районі, іншою - по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

"Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється", - зазначив він.