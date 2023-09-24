Події

19:03 24.09.2023

Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби, інформація про постраждалих уточнюється

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Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби, інформація про постраждалих уточнюється

Росіяни скинули на Херсон дві авіаційні бомби, поцілили по промзоні в Дніпровському районі та по цивільній інфраструктурі в Корабельному, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують бити по Херсону. Ворог скинув на місто дві авіабомби. Однією влучили по промзоні в Дніпровському районі, іншою - по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

"Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється", - зазначив він.

 

Теги: #херсон #атака #авіа

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