Окупанти завдали п’ять ракетних і 49 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти завдали 5 ракетних і 49 авіаційних ударів по території України за минулу добу, здійснили 24 обстріли позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог завдав 5 ракетних і 49 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах держави", - ідеться у зведенні в суботу вранці.

Крім того, авіаударів зазнали Бологівка Харківської області; Надія, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Богданівка, Кліщіївка, Північне, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Козацьке, Миколаївка, Одрадокам’янка, Тягинка, Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.