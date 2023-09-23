Події

08:39 23.09.2023

За добу на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень

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За добу на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на мелітопольському напрямку, а на бахмутському напрямку успішно відбили атаки противника, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ Північ на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, збільшує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника неподалік Миньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене становище поблизу Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські військові успішно відбили атаки противника в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.

На мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Мар'їнки та Красногорівки Донецької області, де минулої доби здійснив 12 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На запорізькому напрямку атаки ворога в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. ЗС України продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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