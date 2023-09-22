Події

20:37 22.09.2023

Російські військові на окупованих територіях займаються масовими крадіжками

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Російські військові на окупованих територіях займаються масовими крадіжками

На окупованих територіях місцеве населення продовжує страждати від дій військовослужбовців російських окупаційних військ, які через затримку грошового забезпечення і брак продуктів харчування займаються масовими крадіжками, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Так, за даними Генштабу, у тимчасово окупованому місті Токмаку Запорізької області окупанти змушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, харчові продукти та консервацію.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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