Російські військові на окупованих територіях займаються масовими крадіжками

На окупованих територіях місцеве населення продовжує страждати від дій військовослужбовців російських окупаційних військ, які через затримку грошового забезпечення і брак продуктів харчування займаються масовими крадіжками, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Так, за даними Генштабу, у тимчасово окупованому місті Токмаку Запорізької області окупанти змушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, харчові продукти та консервацію.