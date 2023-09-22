Колишньому керівництву ДП МВС України "Інформ-Ресурси" повідомлено про підозру у зловживанні на 187 млн грн - САП

Антикорупційні органи України повідомили про підозру у зловживанні на 187 млн грн під час відчуження майна колишньому керівництву ДП "Інформ-Ресурси", інформують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"20 вересня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишнім директору та заступнику директора Державного підприємства МВС України "Інформ-Ресурси", зловживання яких під час відчуження приміщень завдали державному підприємству збитків на 187 млн грн", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в п'ятницю.

У межах досудового розслідування встановлено, що в серпні 2018 року директор ДП МВС України "Інформ-Ресурси", діючи спільно зі своїм заступником, відчужував належні державному підприємству будівлі, що розташовувалися в центрі Києва.

"Попри те, що зазначені приміщення перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань, посадовці все ж відчужили державне майно, при цьому значно занизивши реальну вартість об’єктів нерухомого майна", - зазначено в повідомленні.

Для цього, як зазначають у САП, керівник ДП використав підроблені документи, а також приховав від оцінювача відомості щодо користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходилася будівля.

"Таким чином, вони за 16 млн грн відчужили належні підприємству об’єкти, тоді як їх дійсна вартість становить понад 187 млн грн. Такі дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 171 млн грн", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією прокуратури, наприкінці 2018 року посадові особи ДП заволоділи отриманими від незаконної оборудки коштами, а саме 16 млн грн, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб.

"Крім того, з'ясувалося, що, аби приховати свою протиправну діяльність та уникнути відповідальності, керівник ДП, використовуючи своє службове становище, викрав документи фінансово-господарської діяльності підприємства", - додали в САП.

Слідство триває.

У повідомленні уточнюється, що стосовно трьох осіб, задіяних у цій злочинній схемі та причетних до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, ухвалено обвинувальні вироки.