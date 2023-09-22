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06:59 22.09.2023

Головне зі звернення президента Зеленського після візиту в США

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Головне зі звернення президента Зеленського після візиту в США

Офіс президента України Володимира Зеленського в п'ятницю наводить головне з відеозвернення за результатами візиту президента до США.

"Дуже важливий візит у Вашингтон був, дуже вагомі результати. Зустріч із Президентом Байденом, із його командою. Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО. Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя. Це матиме глобальні позитивні результати. Я дякую, пане Президенте Байдене!

Дякую Конгресу – обом партіям, обом палатам. Сьогодні почав день у столиці Америки саме з Конгресу – з дуже відвертих, детальних розмов. Я відчув довіру – довіру, яка завжди є основою єдності. Чіткі відверті запитання членів Палати представників і сенаторів. Прямі відповіді. Для України це пріоритет, щоб у наших відносинах з Америкою була необхідна прозорість.

Були зустрічі сьогодні й у Пентагоні – важливі розмови про оборонну підтримку. Важливі домовленості.

Багато роботи було в урядовців. Зокрема, сьогодні Мінстратегпром, міністр Камишін, підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими асоціаціями. Понад 2 тисячі оборонних компаній – американські компанії. Залучаємо до роботи в Україні. Є меморандум про енергетичну співпрацю. Принципові речі обговорили сьогодні про відновлення України після бойових дій.

Обговорили й посилення інституцій нашої держави, щоб очистити Україну від будь-яких ворожих і корупційних впливів. Є ціннісне рішення про повернення вкрадених окупантами артефактів - предметів скіфського періоду.

Свої важливі заходи були сьогодні в першої леді. І зустріч із першою леді Америки Джилл Байден. І Джорджтаунський університет – зустріч зі студентами, розширення нашої культурної дипломатії. 40-ва українська книжкова поличка. Потім уже ввечері разом з Оленою звернулися до всіх американців – і до політичних лідерів, до членів Конгресу, і до звичайних американців, які зробили стільки надзвичайних речей заради допомоги нашим людям, українським дітям, нашим українським родинам і нашим воїнам. Я дякую, Сполучені Штати, дякую тобі, Америко!

І продовжуємо працювати заради посилення України. Дякую всім, хто нам допомагає! Слава всім нашим воїнам! Обов’язково переможемо!", - сказав президент.

 

 

 

Теги: #сша #візит #зеленський

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