Заява Зеленського за результатами зустрічі з Байденом

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву за результатами зустрічі із президентом США Джозефом Байденом, повідомляє телеграм-канал президента України у п'ятницю.

"Дуже вагома зустріч із Президентом Байденом, його командою.

Вдячний за новий оборонний пакет. Саме те, що треба нашим воїнам саме зараз.

Обговорили системне посилення України та нашого захисту, наших оборонних спроможностей. Важлива домовленість: Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готуємо промислову базу, щоб виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції.

Україна вистоїть у цій війні. Та ми маємо дати надійний захист від повторення агресій.

Формула миру – дякую за підтримку.

Посилення наших інституцій, Української держави, відновлення країни після бойових дій, міжнародна співпраця – сьогодні встигли обговорити багато тем.

Наші команди працюватимуть над реалізацією деталей домовленостей.

Дякую, Америко! Дякую, пане Президент Байден!" - заявив Володимир Зеленський.