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20:07 21.09.2023

Спікери Сенату і Палати представників США після зустрічі із Зеленським розійшлися в думках щодо виділення коштів Україні

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Спікери Сенату і Палати представників США після зустрічі із Зеленським розійшлися в думках щодо виділення коштів Україні

Спікер палати представників Кевін Маккарті в четвер заявив, що поки що не обіцяє, що підтримає в поточному році виділення Україні нового траншу фінансування в $24 млрд, тоді як спікер Сенату Чак Шумер вважає, що не можна припиняти допомогу Києву.

За даними CNN, республіканець Маккарті заявив, що "провів продуктивну зустріч із Зеленським" у Капітолії. Він додав, що, незважаючи на це, не обіцятиме просування допомоги Україні для затвердження в Конгресі до кінця року, наголосивши, що для нього зараз пріоритетом є внутрішні витрати США.

"Послухайте, нам потрібно спочатку подбати про наші фінансові справи тут, в Америці", - сказав Маккарті журналістам.

За словами Маккарті, на зустрічі із Зеленським він порушив питання, пов'язані з контролем уже спрямованих Україні коштів. Спікер палати також повідомив, що його попросили провести спільне із Зеленським засідання Конгресу, але він відмовився, оскільки, за його словами, через щільний графік Конгресу на такі виступи зараз немає часу.

Bloomberg, зі свого боку, інформує, що демократ Шумер після зустрічі з українським лідером заявив, що, на його погляд, "Конгрес не повинен зупиняти допомогу Україні".

ЗМІ зазначають, що багато республіканців сумніваються, чи потрібно схвалювати черговий раунд фінансування Києва. Так, за даними The New York Times, під час спілкування Зеленського з конгресменами, група республіканців, які виступають проти подальшого фінансування України, направила Білому дому лист, у якому йдеться про те, що запит адміністрації про $24 млрд для України "приречений на провал". Цей лист було складено, зокрема, сенатором з Огайо Джеймсом Девідом Венсом і членом палати представників Чіпом Роєм із Техасу.

За даними CNN, Білий дім раніше заявив про "гостру необхідність" у тому, щоб Конгрес задовольнив запит на фінансування України.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ республіканець Майкл Маккол зі свого боку повідомив, що, як заявив Зеленський Конгресу, "дві найбільші потреби України в плані озброєнь - це ППО і ракети великої дальності ATACMS". Однак напередодні західні ЗМІ з посиланням на неназваного американського чиновника повідомили, що президент США Джо Байден має намір пізніше в четвер оголосити про виділення Україні пакета військової допомоги в розмірі $325 млн, до якого, очевидно, не увійдуть ракети ATACMS.

Раніше цього тижня Маккарті вже заявляв, що не готовий пообіцяти Зеленському нове фінансування і хотів би знати, на що конкретно йде американська допомога.

Внутрішньопартійна боротьба загострюється в міру наближення до 30 вересня - терміну, коли Конгрес має схвалити заходи щодо фінансування уряду на 2024 фінансовий рік, щоб уникнути "шатдауну" - призупинення роботи федеральних органів влади в жовтні.

 

Теги: #сша #україна #конгрес #ситуація

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