Руперт Мердок залишає посаду голови правління News Corp. і Fox Corporation

Медіамагнат Руперт Мердок йде з посади голови ради директорів медіаконгломерату Fox Corporation і медіахолдингу News Corporation (News Corp.), наступником стане його син Лахлан.

"Fox Corporation і News Corporation оголосили сьогодні, що Руперт Мердок, через майже 70 років від початку кар'єри в 1954 році, в середині листопада піде з посади голови ради директорів кожної компанії (коли відбудуться загальні збори акціонерів обох компаній -ІФ-У)", - ідеться в пресрелізі, опублікованому на сайтах цих медіакомпаній.

При цьому 92-річний Мердок стане почесним головою Fox Corporation і News Corp.

Після зборів акціонерів його син Лахлан Мердок стане єдиним головою ради директорів News Corp і продовжить обіймати посаду виконавчого голови і головного виконавчого директора Fox. Наразі Лахлан Мердок є співголовою ради директорів News Corp разом із батьком.

"Усе моє професійне життя я був щодня зайнятий новинами та ідеями, і це не зміниться. Однак для мене настав момент узяти на себе інші ролі", - написав Руперт Мердок у зверненні до співробітників компаній.

Він зазначив, що його син Лахлан є "сповненим ентузіазму і принциповим лідером", здатним вести компанії в майбутнє.

За словами Руперта Мердока, обидві компанії перебувають у хорошому стані. "Наші можливості істотно перевищують виклики, що стоять перед нами. У нас є всі причини бути оптимістичними на найближчі роки", - сказав він.

Руперт Мердок - один із небагатьох медіамагнатів, які сформували сучасні ЗМІ, пише газета The Wall Street Journal, що є частиною News Corp.

Він успадкував невеликий австралійський газетний бізнес і перетворив його на медіаімперію, купуючи і створюючи знакові бренди у видавничій справі, на телебаченні та в кіно. Він придбав такі газети, як Times of London, New York Post і WSJ, запустив телевізійну мережу Fox, а також очолював голлівудську студію, яка створила "Аватара" і "Титанік", створив британську мережу платного телебачення Sky і розвивав кабельне ТБ.

Руперт Мердок користувався впливом у політичних і фінансових столицях, проте його дії не лише отримували схвалення, а й часто викликали критику.