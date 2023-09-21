Нацполіція та СБУ розслідують розкрадання бюджетних коштів керівництвом КНУ ім. Т. Шевченка - джерело

Національна поліція перевіряє інформацію Служби безпеки України про розкрадання коштів керівництвом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка під час проведення ремонтних робіт у бомбосховищах студентських гуртожитків, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Нацполіції.

За матеріалами СБУ в серпні 2023 року Національною поліцією зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах або в умовах воєнного чи надзвичайного стану". Зазначена стаття містить санкцію у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За словами співрозмовника агентства, "у межах кримінального провадження 1 вересня 2023 року Національна поліція спільно з СБУ провели огляди бомбосховищ у студентських гуртожитках №14 і 23, під час яких експерти зафіксували порушення, що, за попередніми висновками, завдає збитків державі на суму від 1 до 2 млн грн".

Крім того, зазначив він, на закупівлю матеріалів і проведення ремонтних робіт КНУ ім. Т. Шевченка підписав договори з приватними підприємцями, які мають ознаки зв'язку з керівництвом університету.

Національна поліція також продовжує слідство в межах іншого кримінального провадження, зареєстрованого в січні 2023 року, де перевіряються обставини закупівлі КНУ ім. Т. Шевченка генераторів у наближених до керівництва університету приватних підприємців за завищеними цінами.

"Тут також збитки державі за експертними висновками перевищують 1 млн грн. У рамках кримінальних проваджень тривають експертизи та проводяться допити свідків", - сказав співрозмовник агентства.