Події

14:18 21.09.2023

79% респондентів загалом вважають, що в суспільстві є повага до ветеранів - опитування

3 хв читати
79% респондентів загалом вважають, що в суспільстві є повага до ветеранів - опитування

79% опитаних українців вважають, що українське суспільство загалом позитивно ставиться до ветеранів війни, а 18% вважають, що в суспільстві немає достатньої поваги до ветеранів. Про це свідчать дані 24-го загальнонаціонального опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 5-7 вересня 2023 року.

"79% респондентів загалом вважають, що в суспільстві є повага до ветеранів, з іншого боку, порівняно з минулим опитуванням із 6% до 18% зросла частка тих, хто має протилежну думку", - ідеться в повідомленні СГ "Рейтинг" за підсумками цього дослідження, яке отримало агентство "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Як зазначається в повідомленні, також "помітне зменшення і в абсолютних оцінках: якщо в липні 2022 року 55% респондентів говорили про беззастережну повагу з боку суспільства до ветеранів, то у вересні 2023 року таких лише 25%".

Водночас, як випливає з оприлюднених підсумків дослідження, оцінка ефективності діяльності держави щодо ветеранів за минулий рік стала більш песимістичною. Так, у липні 2022 року 69% опитаних вважали, що держава виконує або скоріше виконує свої зобов'язання перед ветеранами. А вже у вересні цього року таких було лише 33%.

При цьому абсолютна більшість респондентів - 96% у вересні-23 ствердно відповіли на запитання про готовність працювати в одному колективі з ветеранами. Примітно, що соціологи фіксують зростання обізнаності українців щодо можливих проблем і труднощів ветеранів. На початку нинішнього року таких було 37%, у вересні - вже 53%. Крім того, фіксується зростання очікування можливих ризиків у житті ветеранів, як-от ризик відсутності роботи (за рік відсоток зріс із 34% до 42%), конфліктів у сім'ях ветеранів (із 31% до 46%), зловживання алкоголем і наркотичними речовинами (із 31% до 43%), самогубств (із 18% до 28%) і порушення законів (із 13% до 23%). Найгостріше ці ризики відчувають близькі ветеранів, які воювали з 2014 року і воюють зараз.

"Крім того, дослідження свідчить, що рівень абсолютної довіри до ветеранів і військових знижується. Хоча загалом показники сьогодні становлять понад 90%, натомість відсоток довіри абсолютної до ветеранів АТО з липня 2022 року знизився з 60% до 52% у вересні 2023 року", - наголошується в повідомленні СГ "Рейтинг".

Коментуючи дослідження, заступник директора СГ "Рейтинг" Любомир Мисів сказав: "Немає нічого дивного в цих оцінках. Насправді вони не можуть бути хорошими, бо повномасштабна війна триває вже півтора року. Ці дані є об'єктивними, адже орієнтовно 1 мільйон осіб перебуває в Силах оборони, населення переживає економічні проблеми, 5 млн біженців, яких війна змусила залишити свої домівки. Тому абсолютні оцінки довіри зменшуються, вони залежать від настроїв у суспільстві".

До того ж, як зазначив експерт, "накладаються різні сценарії з мобілізацією. Це впливає на загальну оцінку суспільства щодо всіх у військовій формі. Ця оцінка точно коливатиметься залежно від подій, але довіра до військових на фронті, до ветеранів залишається дуже високою".

Опитування проведено за ініціативою "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України, профінансоване СГ "Рейтинг". Вибіркова сукупність - 1000 респондентів. Аудиторія - населення України від 18 років і старше. Метод опитування - CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності не більше ніж 3,1%.

Теги: #рейтинг #опитування #ветерани #ставлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:06 18.09.2023
Зеленський привітав українців - переможців "Ігор нескорених"

Зеленський привітав українців - переможців "Ігор нескорених"

09:37 18.09.2023
Банківська система України продовжує ставати більш ліквідною та прибутковою

Банківська система України продовжує ставати більш ліквідною та прибутковою

18:44 15.09.2023
Проєкт держбюджету-2024 передбачає 14,3 млрд грн на ветеранську політику

Проєкт держбюджету-2024 передбачає 14,3 млрд грн на ветеранську політику

16:25 15.09.2023
Уряд уперше заклав у держбюджет кошти на зубопротезування для ветеранів - Шмигаль

Уряд уперше заклав у держбюджет кошти на зубопротезування для ветеранів - Шмигаль

11:05 14.09.2023
Для 27% українців під час вибору локації для туристичної поїздки значення має безпека регіону - ДАРТ

Для 27% українців під час вибору локації для туристичної поїздки значення має безпека регіону - ДАРТ

11:05 14.09.2023
Про результати соціологічного опитування щодо настроїв росіян на вересень 2023 року

Про результати соціологічного опитування щодо настроїв росіян на вересень 2023 року

17:12 11.09.2023
52,5% українців вважають, що критика влади за корупцію не дестабілізує країну і не зменшує довіру партнерів - опитування

52,5% українців вважають, що критика влади за корупцію не дестабілізує країну і не зменшує довіру партнерів - опитування

17:04 11.09.2023
Опитування: 55% респондентів вважають, що військова допомога Україні має надаватися за умови ефективної боротьби з корупцією

Опитування: 55% респондентів вважають, що військова допомога Україні має надаватися за умови ефективної боротьби з корупцією

16:43 11.09.2023
78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування

78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування

17:27 08.09.2023
Передані США $5,4 млн конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів - Шмигаль

Передані США $5,4 млн конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку доби внаслідок обстрілів у Херсонській області загинули п'ятеро осіб, поранено десять - голова ОВА

Серед топових питань у Вашингтоні - ППО для України, заявив Зеленський

Польща продовжить постачання зброї Україні в межах уже наявних контрактів

СБУ повідомила про підозру керівникам сумського заводу, які постачали в РФ насоси для атомних реакторів

Унаслідок першої за півроку ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкти в західному та центральному регіонах України - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Зеленському в Нью-Йорку вручили премію Atlantic Council Global Citizen Awards за внесок у покращення світу

Від початку доби внаслідок обстрілів у Херсонській області загинули п'ятеро осіб, поранено десять - голова ОВА

Міносвіти закликає батьків не нехтувати плановими щепленнями дітей

Унаслідок ракетного удару СБУ та ЗСУ по базі окупантів у Мелітополі поранено командувача 58 армії РФ, загинуло близько десятка ворожих офіцерів - джерело в СБУ

Екскерівнику "Криворіжгазу" обрано запобіжний захід

СБУ зафіксувала понад 2 тис. псевдомінувань від початку року, серед фігурантів - неповнолітні, які працювали на спецслужби РФ

Серед топових питань у Вашингтоні - ППО для України, заявив Зеленський

Презентовано сім пілотних проєктів у рамках майстер-плану відновлення Харкова

У ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому окупантів біля міста Саки

Польща продовжить постачання зброї Україні в межах уже наявних контрактів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА