Над Києвом силами і засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей

Уночі окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Києву, силами і засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в четвер уранці.

"Чергова ракетна атака ворога по Києву. Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей. (Офіційна інформація про кількість і типи збитих повітряних цілей буде опублікована Повітряними Силами після узагальнення даних)", - написав начальник КМВА в телеграмі.

Однак, унаслідок збиття ракет сталося падіння уламків у кількох районах столиці. У Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. У Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загоряння.

Інформація про жертви та руйнування уточнюється.

Сергій Попко також зазначив, що тривога в Києві тривала понад 2 години.

"Столиця вже перетнула позначку в 1000 годин тривог із початку повномасштабного вторгнення! Лише уявіть - півтора місяця безперервної тривоги", - констатував начальник КМВА.