Олена Зеленська на відкритті виставки ЮНЕСКО: Наша культурна спадщина - це наша душа, яку не вб'є жодна війна

У третій день візиту до Нью-Йорка (США) для участі в заходах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН дружина президента України Олена Зеленська разом із директором Музею мистецтва Метрополітен (МЕТ) Максом Голлейном та віце-президентом Кеннетом Вейном презентувала кампанію "МЕТ говорить українською" зі створення україномовних аудіокоментарів для експонатів музею, повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що Метрополітен-музей - відомий художній музей США, заснований у Нью-Йорку 1870 року. Це четвертий за відвідуваністю та площею музей у світі. Фонди закладу налічують понад 2 млн експонатів, які представляють історію культури людства за 5 тис. років.

У зв'язку з військовою агресією Росії проти України 2022 року Метрополітен визнав художників Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі, які народилися в Україні, українськими, а не російськими, та відповідно підписав їхні роботи у своїх експозиціях.

"Ми продовжуємо важливий для України проєкт - це україномовні гіди по визначних пам'ятках світу. До нас уже долучилися майже 70 пам'яток у 43 країнах.Тому я щиро дякую вам за ініціативу "МЕТ говорить українською". Поява аудіосупроводу українською від одного з найкращих музеїв світу - це акт солідарності, позиція, яка для нас дуже цінна. Мова не про туристичну опцію, хоча це теж важливо. Коли українською розмовляє Метрополітен, це автоматично вкотре підтверджує: це мова культури і гуманізму. Мова людей, на боці яких правда", - наголосила Олена Зеленська.

Також, повідомляє прес-служба, перша леді разом із генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азуле та за участю прем'єр-міністра Албанії Еді Рами, прем'єр-міністра Мальти Роберта Абели та президента Португалії Марселу Ребелу де Соузи відкрила виставку ЮНЕСКО "Розвиток миру та стійкості через культуру: перетин культури, кризи та сталого розвитку".

Метою виставки є зміцнення міжнародної солідарності задля захисту культури у воєнних конфліктах і демонстрація ролі, яку відіграє культура в питанні миру, стійкості та розвитку. Експозиція продемонструє, як ЮНЕСКО захищає культурну спадщину в контекстах Іраку, Ємену, Афганістану та України.

На виставці представлені фотографії українських пам'яток архітектури, зруйнованих російською агресією, зокрема Спасо-Преображенського собору в Одесі.

Зеленська подякувала ЮНЕСКО, донорам Надзвичайного фонду спадщини та усім країнам-партнерам, які допомагають відновити, зберегти та врятувати українські пам'ятки. Перша леді нагадала, що днями ЮНЕСКО занесла центр міста Львова та Софійський собор у Києві до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

"Закликаю глядачів побачити на цих фото не просто купу каміння, не просто уламки, на які агресор перетворив наші пам'ятки. Я закликаю побачити людей. І тоді ви побачите душу - нашу і наших міст. Яку не вб'є жодна війна", - сказала дружина президента.