Події

22:22 20.09.2023

У Нью-Йорку Зеленський провів зустріч із президентом Чилі

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У Нью-Йорку Зеленський провів зустріч із президентом Чилі

 На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Чилі Габріелем Боричем, повідомляє пресслужба глави держави в середу ввечері.
Зеленський подякував за послідовну позицію Чилі, зокрема в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, щодо засудження російської агресії.
"Дякую за вашу позицію щодо підтримки наших людей, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Дуже важливо, що ви підтримуєте наші резолюції в ООН", - сказав президент.
Він наголосив, що Україна налаштована на поглиблення співпраці з державами Латинської Америки. У цьому контексті сторони обговорили можливість організації саміту Україна - Латинська Америка для подальшого зближення.
Крім того, Зеленський акцентував на важливості повноцінного залучення Чилі до реалізації Української формули миру та участі країни в майбутньому Глобальному саміті миру.
Зазначається, що лідери скоординували подальші кроки для розширення двосторонньої співпраці між Україною та Чилі на міжнародній арені.

Теги: #сша #генассамблея_оон #чилі #зеленський

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