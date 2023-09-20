Радбез ООН має розглядати питання про превентивні санкції в разі загрози агресії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував Раді безпеки ООН розглядати питання про застосування превентивних санкцій у разі загрози агресії.

"Потрібна система превенції агресій раннім реагуванням на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав. Час це зробити", - сказав він, виступаючи в середу на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку.

Нації світу, сказав Зеленський, "мають узгодити такий механізм реагування на агресії для захисту інших, який кожен хотів би задля власної безпеки".

"Російське вторгнення в Україну показало, що саме може бути таким механізмом. Зокрема - потужні санкції проти агресора. І не тільки на етапі, коли вже відбулася Буча, а й на етапі, коли збирається армія вторгнення. Кожен, хто хоче розпочати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що втратить, коли розпочне війну", - сказав він.

"Питання про застосування превентивних санкцій має бути винесене на розгляд Ради безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної асамблеї заявляє про загрозу агресії. Українські солдати зараз своєю кров'ю роблять те, що Рада безпеки ООН має робити своїми голосуваннями, - зупиняють агресію і захищають принципи Статуту ООН", - заявив президент.