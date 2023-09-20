Події

17:40 20.09.2023

ЗСУ завдали удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя - Стратком

1 хв читати
ЗСУ завдали удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя - Стратком

Сили оборони України вранці в середу, 20 вересня, завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового поблизу Севастополя в окупованому Криму, повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Слава Збройним силам України!" - повідомляють у телеграм-каналі.

 

Теги: #чф_рф #удар #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 20.09.2023
Міноборони про вибухи в Криму: незабаром будуть оприлюднені деталі від ЗСУ та Генштабу

Міноборони про вибухи в Криму: незабаром будуть оприлюднені деталі від ЗСУ та Генштабу

16:15 19.09.2023
ЗСУ успішно завдали удару по штабу росіян у районі окупованого Мелітополя

ЗСУ успішно завдали удару по штабу росіян у районі окупованого Мелітополя

10:46 19.09.2023
На озброєння ЗСУ надійдуть іще два тактичні кулеметні комплекси РБПП-500 і "Хижак"

На озброєння ЗСУ надійдуть іще два тактичні кулеметні комплекси РБПП-500 і "Хижак"

10:14 18.09.2023
ЗСУ продовжили успішний наступ на бахмутському напрямку після звільнення Кліщіївки - ISW

ЗСУ продовжили успішний наступ на бахмутському напрямку після звільнення Кліщіївки - ISW

05:33 18.09.2023
Активні дії ЗСУ в районі Бахмута не дозволили перекинути російські резерви на південь - ISW

Активні дії ЗСУ в районі Бахмута не дозволили перекинути російські резерви на південь - ISW

10:27 17.09.2023
ЗСУ суттєво розширили прорив уздовж лінії оборони окупантів під Роботиним - ISW

ЗСУ суттєво розширили прорив уздовж лінії оборони окупантів під Роботиним - ISW

19:02 16.09.2023
Маляр: Сили оборони мають успіх на сході поблизу Кліщіївки та на півдні - біля Вербового і Новопрокопівки Запорізької області

Маляр: Сили оборони мають успіх на сході поблизу Кліщіївки та на півдні - біля Вербового і Новопрокопівки Запорізької області

09:57 15.09.2023
3ОШБр підтвердила звільнення Авдіївки: 72 ОМСБр РФ розгромлено

3ОШБр підтвердила звільнення Авдіївки: 72 ОМСБр РФ розгромлено

11:50 14.09.2023
На південному фронті майже 4-5 тис. обстрілів із боку ворога за тиждень - Маляр

На південному фронті майже 4-5 тис. обстрілів із боку ворога за тиждень - Маляр

09:02 14.09.2023
ЗС України мають успіх у наступі на південь від Бахмута

ЗС України мають успіх у наступі на південь від Бахмута

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Епіцентром роботи над українською Формулою миру мають стати Радбез і Генасамблея ООН - Зеленський

Радбез ООН має розглядати питання про превентивні санкції в разі загрози агресії - Зеленський

Усі регіони світу мають бути представлені в Раді безпеки ООН - Зеленський

Генасамблея ООН має отримати право долати вето члена Ради безпеки - Зеленський

Немає підтвердження смерті Кадирова, але стан його здоров'я важкий - ГУР Міноборони України

ОСТАННЄ

Епіцентром роботи над українською Формулою миру мають стати Радбез і Генасамблея ООН - Зеленський

Заявки на поїздки груп залізничним транспортом прийматимуть лише онлайн

Генштаб ЗСУ: Росіяни за добу завдали 72 авіаударів, здійснили 35 обстрілів із РСЗВ

Україна та Албанія підписали спільну декларацію про євроатлантичну інтеграцію України

Радбез ООН має розглядати питання про превентивні санкції в разі загрози агресії - Зеленський

Усі регіони світу мають бути представлені в Раді безпеки ООН - Зеленський

Генасамблея ООН має отримати право долати вето члена Ради безпеки - Зеленський

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: Поранено чоловіка, селище залишилося без світла

Нардеп Осадчук: Верховна Рада може найближчим часом розглянути законопроєкт про легалізацію трофейної зброї

Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення питання із зерном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА