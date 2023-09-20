ЗСУ завдали удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя - Стратком

Сили оборони України вранці в середу, 20 вересня, завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового поблизу Севастополя в окупованому Криму, повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Слава Збройним силам України!" - повідомляють у телеграм-каналі.