Рада повторно ухвалила закон про відновлення декларування держслужбовців із пропозиціями президента

Верховна Рада повторно ухвалила закон про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування (законопроєкт №9534) із пропозиціями президента, які передбачають відкритий Реєстр декларацій з урахуванням низки особливостей щодо військовослужбовців.

Відповідне рішення підтримав 341 народний депутат на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Громадські організації раніше закликали президента накласти вето на закон. З'явилася петиція від військового Олександра Ябчанки, яка швидко набрала потрібну кількість голосів (загалом 82 тис. підписів). Після чого президент підтримав публічний доступ до декларацій і ветував закон.