Події

13:41 20.09.2023

Жертвами вчорашнього ракетного удару по Куп'янську стали 8 мирних громадян, зокрема 2 волонтери - Синєгубов

1 хв читати
Жертвами вчорашнього ракетного удару по Куп'янську стали 8 мирних громадян, зокрема 2 волонтери - Синєгубов

Екстрені служби завершили оперативні роботи на місці ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Куп'янську 19 вересня, кількість загиблих зросла до восьми осіб, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, знайдено тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей - 6 чоловіків та 2 жінки. Двоє загиблих - волонтери, які евакуювали людей", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #жертви #купянськ #синєгубов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 20.09.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, за добу загинуло шість мирних громадян

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, за добу загинуло шість мирних громадян

19:40 19.09.2023
Окупанти завдали удару по Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1"

Окупанти завдали удару по Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1"

17:53 19.09.2023
Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

15:11 19.09.2023
Помер один із постраждалих унаслідок обстрілу тролейбуса в Херсоні вранці - ОВА

Помер один із постраждалих унаслідок обстрілу тролейбуса в Херсоні вранці - ОВА

14:03 19.09.2023
Окупанти вдарили КАБ по Куп'янську, загинули троє цивільних - Синєгубов

Окупанти вдарили КАБ по Куп'янську, загинули троє цивільних - Синєгубов

12:40 19.09.2023
У Харкові та області реалізуються проєкти відновлення на 3 млрд грн - голова ОВА

У Харкові та області реалізуються проєкти відновлення на 3 млрд грн - голова ОВА

14:52 17.09.2023
Жертвами збройної агресії РФ стали 504 українські дитини - Офіс генпрокурора

Жертвами збройної агресії РФ стали 504 українські дитини - Офіс генпрокурора

02:57 15.09.2023
Кількість жертв унаслідок обвалу двох дамб у Лівії перевищує 11 тис. осіб

Кількість жертв унаслідок обвалу двох дамб у Лівії перевищує 11 тис. осіб

08:20 14.09.2023
Ворог випустив 433 снаряди по Херсонській області, є загиблий і поранені

Ворог випустив 433 снаряди по Херсонській області, є загиблий і поранені

06:57 14.09.2023
Кількість жертв унаслідок масштабної повені в Лівії перевищила вісім тисяч людей

Кількість жертв унаслідок масштабної повені в Лівії перевищила вісім тисяч людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада повторно ухвалила закон про відновлення декларування держслужбовців із пропозиціями президента

В "Укренерго" тривають обшуки

Зеленський: Якщо ATACMS не дадуть Україні, це призведе до більшої кількості жертв

ГУР Міноборони України: Невідомі диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосков'ї

Російський дрон атакував автомобіль шведських журналістів у Запорізькій області, самі вони не постраждали

ОСТАННЄ

Рада відкликала Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

Рада повторно ухвалила закон про відновлення декларування держслужбовців із пропозиціями президента

В "Укренерго" тривають обшуки

Албанія передала Україні 22 бронетранспортери MaxxPro - ЗМІ

Мережа ботів намагалсь завадити зустрічі Зеленського з Натаньяху - посольство

Зеленський: Якщо ATACMS не дадуть Україні, це призведе до більшої кількості жертв

Досягнуто домовленості про припинення бойових дій у Карабаху з 13:00 20 вересня, заявили у Степанакерті

ГУР Міноборони України: Невідомі диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосков'ї

Умєров та Остін на полях "Рамштайну" обговорили потреби українських сил і гарантії безпеки для України

Російський дрон атакував автомобіль шведських журналістів у Запорізькій області, самі вони не постраждали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА