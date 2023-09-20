Жертвами вчорашнього ракетного удару по Куп'янську стали 8 мирних громадян, зокрема 2 волонтери - Синєгубов

Екстрені служби завершили оперативні роботи на місці ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Куп'янську 19 вересня, кількість загиблих зросла до восьми осіб, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, знайдено тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей - 6 чоловіків та 2 жінки. Двоє загиблих - волонтери, які евакуювали людей", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.