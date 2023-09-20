Російський дрон атакував автомобіль шведських журналістів у Запорізькій області, самі вони не постраждали

Випущений російськими окупантами безпілотний літальний апарат скинув боєприпас на автомобіль знімальної групи шведського телеканалу TV4 у Запорізькій області, журналісти не постраждали, оскільки перебували біля автомобіля.

Як повідомляється на сайті телеканалу TV4, у вівторок удень у Запорізькій області з російського безпілотника було скинуто боєприпас на автомобіль шведських репортерів - Йогана Фредріксона і Даніеля Здольсека.

"Цього разу нам пощастило. Російська ракета, яку ми отримали з безпілотника, влучила прямо в двері нашого автомобіля. На щастя, в машині нікого не було. Усе це було дуже близько від нас. Так нині виглядає Україна для мільйонів людей", - сказав Фредріксон.

Журналісти залишилися живі, оскільки на момент прильоту вийшли зі своєї машини, щоб розпочати зйомки. На фото, розміщеному на сайті, видно, що їхній автомобіль знищений, також знищено телевізійну та фототехніку.

При цьому незначних поранень дістав їх місцевий продюсер - громадянин України.

Шведський мовник уточнює, що співробітники TV4 перебували в Запорізькій області для висвітлення контрнаступу української армії.

Голова Запорізької обласної ради Олена Жук назвала подію "відвертою атакою на пресу".

Як зазначив голова Запорізької військової адміністрації Юрій Малашко, унаслідок удару дрона-камікадзе по запорізькому Степногірську поранення дістали чоловіки 32 і 42 років.