Події

11:35 20.09.2023

Костін на полях Генасамблеї ООН: Потрібен міжнародний механізм повернення всіх депортованих українських дітей

2 хв читати
Костін на полях Генасамблеї ООН: Потрібен міжнародний механізм повернення всіх депортованих українських дітей

Український генеральний прокурор Андрій Костін виступає за необхідність рішучих дій з боку ООН у питанні повернення додому українських дітей, депортованих РФ, інформують в Офісі генерального прокурора.

У телеграм-каналі відомства в середу повідомляється, що генпрокурор на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН узяв участь у заході "Битва за майбутнє: Українські діти на війні". "Під час виступу він наголосив на нагальній потребі створення міжнародного механізму для повернення всіх українських дітей, примусово депортованих Росією", - йдеться в повідомленні.

"Ми всі знаємо і всі поділяємо переконання, що не може бути миру без справедливості для всіх постраждалих від цієї війни. Діти - найбільш вразливі з них, і відновлення справедливості для них є нашим першочерговим завданням", - сказав Костін.

Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, перша леді Олена Зеленська під час свого виступу наголосила, що допомога українським дітям потрібна не лише їм самим, а й світу, бо це означає відновлення справедливості та прав людини, зокрема дитини.

Генпрокурор подякував Зеленській та омбудсмену Дмитру Лубінцю за те, що розкрили масштаб і тяжкість злочинів, які вчиняє РФ проти українських дітей. "Наша мета - зробити все можливе, щоб зупинити агресора та притягнути до відповідальності всіх причетних до цих злочинів", - наголосив Костін.

Він зазначив, що українські діти мають повернутися до своїх домівок і родин до того, як зазнають русифікації - насильницького перевиховання та індоктринації, які стирають їхню ідентичність і руйнують родинні зв'язки.

"Щоб запобігти цьому, ми повинні діяти швидко і злагоджено. ООН вжила рішучих заходів для забезпечення постачання українського зерна до країн, які опинилися під загрозою голоду. І так само рішуче вона має діяти, щоб повернути наших дітей додому. Настав час для Організації Об'єднаних Націй втілити саму її суть - діяти єдиним фронтом. Об'єднатися заради дітей", - підсумував Костін.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/16810

Теги: #оон #костін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:07 20.09.2023
Зеленський та Гуттериш обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Зеленський та Гуттериш обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

02:52 20.09.2023
Вперше в історії є шанс покласти край агресії на умовах нації, на яку напали

Вперше в історії є шанс покласти край агресії на умовах нації, на яку напали

21:25 19.09.2023
Якщо Росія досягне успіху, багато місць у залі Генасамблеї можуть спорожніти - Зеленський

Якщо Росія досягне успіху, багато місць у залі Генасамблеї можуть спорожніти - Зеленський

21:22 19.09.2023
Незастосування ядерної зброї не зупинило масове знищення -Зеленський на Генасамблеї ООН

Незастосування ядерної зброї не зупинило масове знищення -Зеленський на Генасамблеї ООН

20:18 19.09.2023
Туреччина активізує дипломатичні зусилля для вирішення ситуації в Україні - Ердоган

Туреччина активізує дипломатичні зусилля для вирішення ситуації в Україні - Ердоган

18:30 19.09.2023
Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

17:07 19.09.2023
Генсек ООН: Вторгнення РФ в Україну "спричинило цілу низку жахів", війна має серйозні наслідки для всіх нас

Генсек ООН: Вторгнення РФ в Україну "спричинило цілу низку жахів", війна має серйозні наслідки для всіх нас

17:01 19.09.2023
Гутерреш закликав реформувати РБ ООН і фінансові інститути

Гутерреш закликав реформувати РБ ООН і фінансові інститути

14:24 19.09.2023
Гуманітарний координатор ООН в Україні засудила удар окупантів по Львову

Гуманітарний координатор ООН в Україні засудила удар окупантів по Львову

23:15 18.09.2023
Зеленський прибув до США

Зеленський прибув до США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російський дрон атакував автомобіль шведських журналістів у Запорізькій області, самі вони не постраждали

Вперше в історії є шанс покласти край агресії на умовах нації, на яку напали

Якщо Росія досягне успіху, багато місць у залі Генасамблеї можуть спорожніти - Зеленський

Незастосування ядерної зброї не зупинило масове знищення -Зеленський на Генасамблеї ООН

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

ОСТАННЄ

Російський дрон атакував автомобіль шведських журналістів у Запорізькій області, самі вони не постраждали

На Київщині внаслідок наїзду легковика на міну загинув чоловік - ДСНС

Українським військовим передано гелікоптер олігарха-втікача Жеваго - ДБР

Федів: Культурна та інформполітика настільки ж важливі, як сфера безпеки та оборони

СБУ знешкодила агентів російської розвідки, які збирали інформацію про оборонний завод на Миколаївщині

ДБР затримало двох співробітників військкомату Самбора, які знущалися і били чоловіка

Україна продемонструвала перевагу в бойовій координації, РЕБ та артилерії біля Бахмута - ISW

Росіяни знову обстріляли Херсон - голова МВА

Польща може скоротити фінансову підтримку українських біженців у 2024 році - ЗМІ

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА