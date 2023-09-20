Костін на полях Генасамблеї ООН: Потрібен міжнародний механізм повернення всіх депортованих українських дітей

Український генеральний прокурор Андрій Костін виступає за необхідність рішучих дій з боку ООН у питанні повернення додому українських дітей, депортованих РФ, інформують в Офісі генерального прокурора.

У телеграм-каналі відомства в середу повідомляється, що генпрокурор на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН узяв участь у заході "Битва за майбутнє: Українські діти на війні". "Під час виступу він наголосив на нагальній потребі створення міжнародного механізму для повернення всіх українських дітей, примусово депортованих Росією", - йдеться в повідомленні.

"Ми всі знаємо і всі поділяємо переконання, що не може бути миру без справедливості для всіх постраждалих від цієї війни. Діти - найбільш вразливі з них, і відновлення справедливості для них є нашим першочерговим завданням", - сказав Костін.

Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, перша леді Олена Зеленська під час свого виступу наголосила, що допомога українським дітям потрібна не лише їм самим, а й світу, бо це означає відновлення справедливості та прав людини, зокрема дитини.

Генпрокурор подякував Зеленській та омбудсмену Дмитру Лубінцю за те, що розкрили масштаб і тяжкість злочинів, які вчиняє РФ проти українських дітей. "Наша мета - зробити все можливе, щоб зупинити агресора та притягнути до відповідальності всіх причетних до цих злочинів", - наголосив Костін.

Він зазначив, що українські діти мають повернутися до своїх домівок і родин до того, як зазнають русифікації - насильницького перевиховання та індоктринації, які стирають їхню ідентичність і руйнують родинні зв'язки.

"Щоб запобігти цьому, ми повинні діяти швидко і злагоджено. ООН вжила рішучих заходів для забезпечення постачання українського зерна до країн, які опинилися під загрозою голоду. І так само рішуче вона має діяти, щоб повернути наших дітей додому. Настав час для Організації Об'єднаних Націй втілити саму її суть - діяти єдиним фронтом. Об'єднатися заради дітей", - підсумував Костін.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/16810