Події

02:58 20.09.2023

Польща захищатиме інтереси польських фермерів у питаннях експорту українського зерна

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Польща захищатиме інтереси польських фермерів у питаннях експорту українського зерна

У питанні українського зерна польський уряд твердо захищатиме інтереси польських фермерів, заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Польське радіо.

"Ми повинні діяти, щоб захистити себе від шкоди, заподіяної потопаючим. Бо якщо потопаючий завдасть шкоди і втопить нас, він сам не отримає допомоги", - сказав Дуда.

За його словами, Польща не закрила свої кордони для українського зерна, а встановила транспортні коридори, через які нині проходить удвічі більше зерна, ніж у лютому поточного року. Він також додав, що його країна хоче допомогти Україні, але вона має обстоювати інтереси власних фермерів.

Дуда також сказав, що запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським не відбулася через перенесення часу його виступу на полях 78 сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Зараз це питання зняте з порядку денного", - сказав Дуда, висловивши надію на те, що зустріч відбудеться пізніше.

Теги: #зерно #україна #польща #дуда

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