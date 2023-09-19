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21:39 19.09.2023

МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідування Нагірного Карабаху через загострення конфлікту

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МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідування Нагірного Карабаху через загострення конфлікту

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від відвідування Нагірного Карабаху через загострення конфлікту, повідомила пресслужба відомства.

"У зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Карабаху (Азербайджанська Республіка) рекомендуємо громадянам України утриматися від відвідування цього регіону, а також уникати місць масового скупчення людей у містах Вірменії, зокрема Єревані", - ідеться в повідомленні МЗС.

У відомстві наголосили, що в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію українці можуть звертатися на цілодобову "гарячу лінію" посольства України у Вірменії: +374 7710 0273.

Також українські громадяни можуть звертатися на гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 1588.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Азербайджану у вівторок оголосило про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів локального характеру з метою відновлення конституційного ладу Азербайджану і припинення провокацій вірменських військових".

 

 

 

Теги: #карабах #мзс #рекомендації

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