Чехія, Данія та Нідерланди підписали в рамках "Рамштайну" угоду про постачання зброї в Україну

Чехія домовилася з Данією та Нідерландами, що за їхньої фінансової підтримки постачатиме чеську зброю в Україну.

Як повідомляє Міноборони Чехії, заступник міністра оборони Даніель Блажковець підписав так званого листа про наміри з міністрами оборони Данії та Нідерландів у рамках "Рамштайну".

"Зокрема, це будуть постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів ППО та засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів від підприємств нашої оборонної промисловості", - пояснив Блажковець.

Зазначається, що метою є встановлення довгострокового співробітництва та підтримки Збройних сил України. Перший підпроєкт - це передання 15 модернізованих основних бойових танків Т-72, які найближчим часом буде направлено в Україну.

"Ця угода означатиме величезну вигоду для подальшого розвитку чеської оборонної промисловості та для безпеки Чехії як такої. Завдяки цьому чеські зброярі стануть більш конкурентоспроможними на світовому ринку. Водночас це будуть проєкти з великою економічною вигодою для Чехії, включно з можливостями працевлаштування для наших громадян", - наголосив заступник міністра оборони.

Для Чехії це не перший проєкт, у рамках якого вона постачає зброю, оплачену іншою державою. В межах тристороннього проєкту зі США та Нідерландами 45 (із 90) модернізованих танків Т-72 уже направлено в Україну.