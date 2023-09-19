Помер один із постраждалих унаслідок обстрілу тролейбуса в Херсоні вранці - ОВА

Один із постраждалих унаслідок ранкового обстрілу Херсона помер у лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На жаль, у лікарні зупинилося серце 57-річного херсонця, який постраждав внаслідок російського удару по тролейбусу. Мої співчуття рідним…", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Херсона сталося влучання в тролейбус, важких поранень зазнали двоє пасажирів - чоловіки, 33 і 57 років. Поліцейський, який перебував поруч, загинув.