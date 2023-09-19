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13:17 19.09.2023

США і партнери України загалом виділили понад $76 млрд на допомогу обороні - глава Пентагону на відкритті "Рамштайн"

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США і партнери України загалом виділили понад $76 млрд на допомогу обороні - глава Пентагону на відкритті "Рамштайн"

США і партнери України загалом виділили понад $76 млрд прямої допомоги українській обороні, повідомив міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ.

"Загалом США і глобальні партнери України виділили понад $76 млрд на пряму допомогу обороні України. Ця підтримка демонструє глибоку рішучість присутніх тут майже 50 країн. Разом ми забезпечимо Україну тим, що їй потрібно, тоді, коли вона цього потребує", - сказав Остін, відкриваючи 15-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Окремо глава Пентагону висловив слова подяки колишньому міністру оборони України Олексію Резнікову "за все, що він зробив для вільної України", наголосивши на "його наполегливій праці й самовідданості".

Остін також привітав нового міністра оборони України Рустема Умєрова, для якого це перше засідання Контактної групи з оборони. "Мені дуже сподобалася наша розмова кілька днів тому, і, звісно, мені сподобалася наша зустріч, яку ми щойно завершили. Я з нетерпінням очікую можливості тісно співпрацювати з вами і вашою командою", - зазначив він.

Остін наголосив, що просто зараз українські війська ведуть важку боротьбу за звільнення своєї суверенної території від російських загарбників. "Контрнаступ України продовжує впевнено просуватися вперед, і хоробрі українські війська проривають добре укріплені рубежі російської агресивної армії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу", - заявив він.

За словами міністра оборони США, історія покаже "всю нерозсудливість жорстокого і неспровокованого вторгнення Путіна на територію мирного сусіда". "У цій війні час не на боці Путіна. Час ніколи не на боці диктатора, який розпочинає імперську війну. І час ніколи не на боці агресії", - заявив Остін.

Очільник Пентагону також наголосив на сміливості й наполегливості українського народу, який протистоїть російському вторгненню. "Протягом усієї цієї трагічної війни Путін намагався деморалізувати український народ. Замість цього він деморалізував російську армію. А Кремль ізолював себе своєю кричущою агресією. Просто подивіться на 50 країн, з гордістю представлених за цим столом, які разом захищають Україну і міжнародний порядок, заснований на правилах. А потім подивіться на Кремль, який залишився наодинці з такими країнами, як Іран і Північна Корея", - заявив глава Пентагону.

Як запевнив Остін, США і партнери "знову доводять свою стійкість" і підтримуватимуть український народ у довгостроковій перспективі.

Теги: #рамштайн #військова_допомога

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