У Львові після атаки "Шахедів" продовжують ліквідовувати пожежу на складах

Площа охоплених пожежею промислових складів у Львові внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, сягає 9450 кв. м, ліквідація пожежі триває, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Львів. Близько 5 ранку російські БпЛА атакували місто. Є постраждалі внаслідок падіння уламків. Пошкоджено три складські будівлі з подальшим займанням на площі 9 тис. 450 м кв. Ліквідація пожежі триває", - йдеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Детальніших даних про постраждалих МВС поки що не повідомляє.

Раніше повідомлялося з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького про три влучання в промислові склади цивільного призначення та одного постраждалого - 26-річного молодого чоловіка, який на момент атаки перебував на складі.