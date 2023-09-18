Генштаб: Українська авіація за добу завдала восьми ударів по районах з особовим складом і технікою ворога

Сили оборони України за минулу добу завдали 10 ударів по місцях зосередження живої сили і військової техніки ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці у понеділок увечері.

Як повідомляється, підрозділами ракетних військ за добу "уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один зенітно-ракетний комплекс, шість артилерійських засобів, один пункт управління противника".