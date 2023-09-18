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14:53 18.09.2023

Південна Корея відправить в Україну два сухопутні тральщики - ЗМІ

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Південна Корея відправить в Україну два сухопутні тральщики - ЗМІ

Південна Корея відправить в Україну дві машини для розмінування мінних полів K600 Rhino власного виробництва, повідомляє корейське видання "Чосон Ільбо" в п'ятницю.

"Rhino - вітчизняний тральщик, який або зачищає тил, або розчищає шляхи через мінне поле на передовій. Хоча це і не летальна зброя, ця машина є "найбільш військовою" технікою, яку Південна Корея досі відправляла в Україну", - йдеться в повідомленні.

На двосторонній зустрічі на саміті G7 у Хіросімі (Японія) у травні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському направити нелетальне обладнання та надати допомогу в повоєнному відновленні. Під час візиту в Україну в липні Юн підтвердив свою обіцянку направити більше міношукачів і сухопутних тральщиків.

"Нещодавно уряд вирішив якомога швидше відправити в Україну два тральщики на додачу до раніше поставленої партії старих міношукачів... Це випливає з термінового прохання та обіцянки президента Юн Сок Йоля підтримати Україну", - повідомило в неділю виданню джерело в уряді.

Уряд ухвалив таке рішення після зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої, як вважають, обидві сторони уклали угоди щодо зброї.

Водночас, побоюючись реакції РФ, уряд Південної Кореї попросить Україну використовувати автомобілі тільки для гуманітарних операцій, ідеться в повідомленні.

Джерело: https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2023/09/18/2023091801396.html

Теги: #розмінування #південна_корея

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