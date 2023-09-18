Події

10:31 18.09.2023

У Бериславі внаслідок ранкового удару росіян постраждали чотири мирні жителі - ОВА

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У Бериславі внаслідок ранкового удару росіян постраждали чотири мирні жителі - ОВА

Російські окупанти вранці в понеділок, 18 вересня, завдали удару із застосуванням безпілотників по Бериславу Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції. Поранені - це троє чоловіків, 75, 56 та 73 років, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз перебувають у лікарні. Медики надають їм допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Також надійшло повідомлення про вечірній обстріл Миколаївки в неділю. Близько дев'ятої години вечора окупаційні війська атакували будинки місцевих жителів. Загинув 40-річний чоловік, ще один - поранений.

Теги: #обстріл #берислав

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